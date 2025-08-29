ФСБ: в Ярославской области задержаны россияне, работавшие на СБУ

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан России, которые передавали украинским спецслужбам данные о критически важных объектах инфраструктуры региона. Об этом рассказали в ФСБ.
«Установлено, что житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сейчас ведется следствие по статье о государственной измене. Расследование продолжается.