ФСБ: в Ярославской области задержаны россияне, работавшие на СБУ

В ФСБ рассказали, что после задержания россиян возбуждены дела о госизмене.

Источник: Комсомольская правда

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан России, которые передавали украинским спецслужбам данные о критически важных объектах инфраструктуры региона. Об этом рассказали в ФСБ.

«Установлено, что житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас ведется следствие по статье о государственной измене. Расследование продолжается.

Нужно отметить, что СБУ вербуют россиян для совершения противоправных действий, обещая финансовую поддержку. Спецслужбы Украины также обещают помощь и гражданство стран ЕС, но в итоге бросают своих агентов сразу после из задержания.