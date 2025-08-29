Ричмонд
Аферист позвонил пенсионеру от имени Беглова и развел на 20 млн грустным рассказом

В Петербурге мошенник позвонил пенсионеру от имени губернатора Александра Беглова и развел его на 20 млн рублей.

В Петербурге мошенник позвонил пенсионеру от имени губернатора Александра Беглова и развел его на 20 млн рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, 84-летнему мужчине позвонил аферист и представился губернатором. Он рассказал пенсионеру печальную историю о хищениях из городского бюджета и попросил помощи в поимке злодеев.

Пенсионер согласился. Мошенники убедили его передать деньги «связным». Мужчина не сразу понял, что сбережения ему никто возвращать не собирается.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
