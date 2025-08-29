Ричмонд
В Таразе поймали опасного преступника из международного розыска

Казахстанская полиция помогла задержать международного беглеца.

В Таразе сотрудники транспортной полиции задержали 42-летнего иностранца, объявленного в межгосударственный розыск за совершение особо тяжкого преступления, передает BAQ.KZ.

Операция прошла 28 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Задержание было произведено сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции на транспорте совместно с линейным отделом полиции на станции Тараз. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что мужчина разыскивается правоохранительными органами другого государства.

В настоящий момент он водворён в следственный изолятор Шымкента. О задержании уведомлены инициаторы розыска, ведутся необходимые процедуры по экстрадиции.

Правоохранительные органы подчёркивают, что подобные операции помогают не только обеспечивать безопасность на транспорте, но и содействуют международному сотрудничеству в борьбе с преступностью.