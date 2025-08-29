В Японии неожиданным образом высказались о России

«Однако Россия остается соседней страной. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — пишет The Mainichi. Одним из ключевых аргументов в пользу сохранения контактов с Россией называется экономическая составляющая. В первую очередь речь идет о поставках российского природного газа. Кроме того, остается актуальным вопрос сотрудничества в области рыбного промысла.