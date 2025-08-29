Ричмонд
Власти Уфы отдали в разработку квартал в Нагаево

В уфимском Нагаево застроят новый квартал.

Источник: Комсомольская правда

Власти Уфы утвердили разработку проектной документации для нового квартала в развивающемся районе Нагаево. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на официальном интернет-портале.

Проектировочные работы охватят территорию площадью 10,69 гектара, ограниченную улицами Янтарной, Северной, Урожайной, Мира и Нагаевским шоссе. Согласно градостроительной документации, данная зона предназначена для ведения индивидуальной жилой застройки.

Подготовку проектов планировки и межевания муниципалитет поручил специализированной организации — обществу с ограниченной ответственностью «МДМ».

