Власти Уфы отдали в разработку квартал в Нагаево

Власти Уфы утвердили разработку проектной документации для нового квартала в развивающемся районе Нагаево. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на официальном интернет-портале.
Проектировочные работы охватят территорию площадью 10,69 гектара, ограниченную улицами Янтарной, Северной, Урожайной, Мира и Нагаевским шоссе. Согласно градостроительной документации, данная зона предназначена для ведения индивидуальной жилой застройки.
Подготовку проектов планировки и межевания муниципалитет поручил специализированной организации — обществу с ограниченной ответственностью «МДМ».
