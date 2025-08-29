Ричмонд
В Ташкентской области задержан студент частного вуза с крупной партией синтетических наркотиков

Vaib.uz (Узбекистан. 29 августа). Сотрудники Службы государственной безопасности провели успешную операцию по задержанию активного участника преступной группы, занимавшейся распространением синтетических наркотиков через интернет.

Задержанным оказался 23-летний студент третьего курса одного из частных вузов Ташкента, проживающий в Кибрайском районе Ташкентской области.

Силовики уже в течение некоторого времени следили за студентом. В итоге подозрения подтвердились — он был пойман с поличным при попытке забрать крупную партию наркотиков, спрятанных в тайнике.

По заданию вышестоящих кураторов студент отправился на собственном автомобиле Spark в Ташкентский район, где из заранее подготовленного тайника на поле забрал 4 килограмма 300 граммов синтетического вещества «альфа-PVP» (его часто называют «соль» или «скорость»). Именно в этот момент его и задержали с вещественными доказательствами.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По законодательству он может получить тюремный срок от 10 до 20 лет.

В настоящее время в рамках следствия принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности его соучастников.