В Ташкентской области задержан студент частного вуза с крупной партией синтетических наркотиков

Задержанным оказался 23-летний студент третьего курса одного из частных вузов Ташкента, проживающий в Кибрайском районе Ташкентской области.
Силовики уже в течение некоторого времени следили за студентом. В итоге подозрения подтвердились — он был пойман с поличным при попытке забрать крупную партию наркотиков, спрятанных в тайнике.
По заданию вышестоящих кураторов студент отправился на собственном автомобиле Spark в Ташкентский район, где из заранее подготовленного тайника на поле забрал 4 килограмма 300 граммов синтетического вещества «альфа-PVP» (его часто называют «соль» или «скорость»). Именно в этот момент его и задержали с вещественными доказательствами.
В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По законодательству он может получить тюремный срок от 10 до 20 лет.
В настоящее время в рамках следствия принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности его соучастников.