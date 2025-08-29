В Ташкентской области задержан студент частного вуза с крупной партией синтетических наркотиков

По заданию вышестоящих кураторов студент отправился на собственном автомобиле Spark в Ташкентский район, где из заранее подготовленного тайника на поле забрал 4 килограмма 300 граммов синтетического вещества «альфа-PVP» (его часто называют «соль» или «скорость»). Именно в этот момент его и задержали с вещественными доказательствами.