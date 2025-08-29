Под Волгоградом следователи выясняют причины гибели рабочего на стройке

Волгоградские паблики и телеграм-каналы сообщают, что мужчина погиб, упав с высоты во время возведения нового цеха на одном из предприятий города-спутника. Следователи начали проверку, чтобы установить, почему произошел несчастный случай и соблюдались ли на предприятии правила безопасности.