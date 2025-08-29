Под Волгоградом следователи выясняют причины гибели рабочего на стройке

В Волжском Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке.
Волгоградские паблики и телеграм-каналы сообщают, что мужчина погиб, упав с высоты во время возведения нового цеха на одном из предприятий города-спутника. Следователи начали проверку, чтобы установить, почему произошел несчастный случай и соблюдались ли на предприятии правила безопасности.
В Волгоградском Слекоме информацию о произошедшем подтвердили.
— По факту произошедшего организована проверка, — прокомментировала Наталья Рудник, старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области.