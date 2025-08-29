В Омске начался суд над экс-чиновником минтруда Сергеем Добрых

По версии следствия, в феврале 2024 года после аварии служебного автомобиля Добрых обвиняемые договорились о покупке внедорожника HAVAL стоимостью свыше 3,3 млн рублей, что превышало установленные законом лимиты. Владимир Метлицкий оплатил машину за счёт внебюджетных средств интерната, оформил её на другое казённое предприятие и передал в пользование заместителю министра. Добрых, как указано в материалах дела, использовал автомобиль примерно три месяца.