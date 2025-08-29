Ричмонд
В Омске начался суд над экс-чиновником минтруда Сергеем Добрых

В Ленинском районном суде Омска стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра труда и социального развития региона Сергея Добрых и бывшего директора «Омского дома-интерната» Владимира Метлицкого.

Обоих обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре, свою вину бывшие чиновники не признали.

По версии следствия, в феврале 2024 года после аварии служебного автомобиля Добрых обвиняемые договорились о покупке внедорожника HAVAL стоимостью свыше 3,3 млн рублей, что превышало установленные законом лимиты. Владимир Метлицкий оплатил машину за счёт внебюджетных средств интерната, оформил её на другое казённое предприятие и передал в пользование заместителю министра. Добрых, как указано в материалах дела, использовал автомобиль примерно три месяца.

Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.