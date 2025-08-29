Число пострадавших от атаки БПЛА в Орловской области увеличилось до четырёх

«Уточнённая информация по ночным вражеским атакам — количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
В результате падения обломков дронов в городе Орле повреждены многоквартирный жилой дом, хозяйственная постройка и личный автомобиль. В прилегающем Орловском муниципальном округе разрушения затронули два частных домовладения. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем властей. Клычков призвал жителей региона к бдительности и соблюдению правил информационной безопасности в текущих условиях.
В ночь на пятницу губернатор региона Андрей Клычков информировал, что в Орловской области обломками беспилотника были повреждены четыре здания. Из них два находились в Орле, также сообщалось о ранении одного человека.