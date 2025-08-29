Ричмонд
Жители Ярославской области задержаны по подозрению в государственной измене

Двое жителей Ярославской области задержаны ФСБ по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Источник: Life.ru

«На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что двое граждан, из Рыбинска и Ярославля, добровольно обратились к украинским спецслужбам и по их указанию собирали и передавали информацию о ключевых объектах Ярославской области.

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве также осудили супружескую пару за государственную измену. Мужа и жену приговорили к 15 и 17 годам колонии. Украинская разведка использовала пару для сбора информации о силовиках и планирования диверсий в столице.