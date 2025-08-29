Ричмонд
В Екатеринбурге горело строящееся здание на Патриса Лумумбы

28 августа, в 14:56, спасатели получили сигнал о пожаре на стройплощадке в Екатеринбурге, на улице Патриса Лумумбы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, на площади 70 квадратных метров огнем была повреждена гидроизоляция строящегося здания. В тушении пожара участвовали две единицы техники и семь человек личного состава.

В 15:17 огонь локализовали, в 15:29 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 16:08.

Как сообщалось ранее, 28 августа в Екатеринбурге произошел пожар на 7-м этаже 9-этажного муниципального жилого дома на улице Софьи Перовской.