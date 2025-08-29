16-летнего юношу сбил насмерть пассажирский поезд в Ростовской области

На железнодорожном перегоне Развильная — Забытый в Ростовской области пассажирский поезд сбил насмерть 16-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Личность погибшего уже выяснили, скончался житель Песчанокопского района. Предварительно, юноша попал под поезд из-за нарушения правил безопасности: он переходил пути в наушниках и не слышал приближения поезда, а также сигналов машиниста.
— Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение, — прокомментировали в транспортной полиции.
Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.