16-летнего юношу сбил насмерть пассажирский поезд в Ростовской области

На железной дороге в Ростовской области погиб молодой человек.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном перегоне Развильная — Забытый в Ростовской области пассажирский поезд сбил насмерть 16-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Личность погибшего уже выяснили, скончался житель Песчанокопского района. Предварительно, юноша попал под поезд из-за нарушения правил безопасности: он переходил пути в наушниках и не слышал приближения поезда, а также сигналов машиниста.

— Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение, — прокомментировали в транспортной полиции.

Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.

Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.

Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.