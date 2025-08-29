Задержки рейсов в России 29 августа: информация к этому часу

Какие рейсы задержаны и отменены 29 августа.
Российские авиаперевозчики продолжают испытывать сложности, связанные с несоблюдением расписания рейсов. Нарушения графика, зафиксированные 29 августа 2025 года, коснулись как внутренних, так и зарубежных маршрутов. В связи с этим пассажирам настоятельно советуют оперативно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов с помощью онлайн-табло и подписки на уведомления от авиакомпаний. Подробности о причинах задержек — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас.
В аэропорту Пулково задержано 8 вылетов. Среди направлений — Тегеран, Владикавказ, Чебоксары, Минводы, Казань, Новосибирск, Москва, Чита.
Москва.
На 09:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 14 вылетов в Киров, Саратов, Казань, Анталью и Стамбул, Казань, Мурманск, Сочи, Волгоград, Калининград, Петербург,. Больше 20 рейсов задержаны на прибытие. Среди направлений — Минводы, Махачкала, Самара, Улан-Удэ, Сочи, Калининград, Хабаровск, Чебоксары, Владивосток, Бодрум.
В Домодедово задержано 13 вылетов: Минводы, Сочи, Грозный, Владикавказ, Калининград, Благовещенск, Ереван, Иркутск. Также с опозданием прилетят 15. Среди направлений — Владикавказ, Сочи, Калининград, Батуми, Бишкек, Ереван.
Во Внуково задержано на вылет 11 рейсов в Алматы, Сочи, Калининград, Петербург, Ереван, Батуми, Алматы, Самара, Гюмри, Тамбов, Ош. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Вологда, Красноярск, Тегеран, Красноярск, Анталья, Тбилиси, Сочи, Новосибирск, Тамбов, Гюмри.
Сочи.
В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова задержаны 24 рейса на вылет. Среди направлений — Новосибирск, Пермь, Тбилиси, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Москва, Киров, Минводы, Нижнекамск, Томск. На прилет выдержано 25 рейсов из Сыктывкара, Екатеринбурга, Волгограда, Еревана, Новосибирска, Нижневартовска, Кургана, Минвод, Москвы, Саратова, Казани, Перми, Нижнего Новгорода.