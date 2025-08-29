Под Пермью при столкновении лодок на Сылве погиб мужчина

Оказалось, что в аварии на воде столкнулись неизвестное маломерное судно и лодка NorthSilver. Как оказалось, рыбак, который находился на первом судне, скончался, а сама лодка утонула в Сылве. Во второй лодке никто не пострадал, однако само судно получило ряд повреждений.