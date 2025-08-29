Под Пермью при столкновении лодок на Сылве погиб мужчина

Мужчина погиб при столкновении лодок на реке Сылве под Пермью, сообщает V-kurse.ru.
Как рассказывает портал, трагедия случилась вечером 28 августа на реке Сылве. Столкновение двух лодок произошло в Пермском муниципальном округе, в двух километрах от деревни Никулино. Факт инцидента подтвердили порталу в Центральном МСУТ СК России.
Оказалось, что в аварии на воде столкнулись неизвестное маломерное судно и лодка NorthSilver. Как оказалось, рыбак, который находился на первом судне, скончался, а сама лодка утонула в Сылве. Во второй лодке никто не пострадал, однако само судно получило ряд повреждений.
В ведомстве сайту perm.aif.ru также сообщили, что сейчас установлением всех обстоятельств занимаются следователи управления.
«Следователями СК на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали perm.aif.ru в Центральном МСУТ СКР.