Под Пермью при столкновении лодок на Сылве погиб мужчина

Инцидент случился вечером накануне.

Мужчина погиб при столкновении лодок на реке Сылве под Пермью, сообщает V-kurse.ru.

Как рассказывает портал, трагедия случилась вечером 28 августа на реке Сылве. Столкновение двух лодок произошло в Пермском муниципальном округе, в двух километрах от деревни Никулино. Факт инцидента подтвердили порталу в Центральном МСУТ СК России.

Оказалось, что в аварии на воде столкнулись неизвестное маломерное судно и лодка NorthSilver. Как оказалось, рыбак, который находился на первом судне, скончался, а сама лодка утонула в Сылве. Во второй лодке никто не пострадал, однако само судно получило ряд повреждений.

В ведомстве сайту perm.aif.ru также сообщили, что сейчас установлением всех обстоятельств занимаются следователи управления.

«Следователями СК на транспорте проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали perm.aif.ru в Центральном МСУТ СКР.