В Омске мужчина устроил стрельбу у магазина

После этого омич вернулся домой, взял ружьё с укороченным стволом, зарядил его и пришёл обратно к магазину. Там он не встретил ни подростков, ни женщину, но заговорил с двумя прохожими. По словам очевидцев, он достал обрез и выстрелил в асфальт.