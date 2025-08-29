Ричмонд
В Омске мужчина устроил стрельбу у магазина

В Омске полицейские задержали 60-летнего жителя города, устроившего стрельбу возле магазина в микрорайоне Входной.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и направился в магазин. По дороге он вступил в конфликт с группой подростков: по его словам, они оскорбляли женщину, и он сделал им замечание. В ответ получил грубость.

После этого омич вернулся домой, взял ружьё с укороченным стволом, зарядил его и пришёл обратно к магазину. Там он не встретил ни подростков, ни женщину, но заговорил с двумя прохожими. По словам очевидцев, он достал обрез и выстрелил в асфальт.

При обыске в его квартире нашли гладкоствольное ружьё, принадлежавшее его умершему отцу, а также боеприпасы.

Омича обвиняют в хулиганстве с использованием оружия и незаконном обороте оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.