Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области потушили 16 ландшафтных пожаров

Обновленную суточную статистику происшествий предоставили в МЧС России по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 28 августа потушили 15 техногенных и 16 ландшафтных пожаров, а также ликвидировали последствия трех ДТП. Статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.

Всего на местах происшествий от экстренного ведомства задействовали 408 человек и 102 единицы техники.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 29 августа. День должен пройти с переменной облачностью, без осадков. Ветер обещают северо-восточный и восточный 6−11 м/с, днем по югу порывы могут достигать 15−17 м/с. Дневная температура воздуха установится в районе +28−33 градусов. В ряде территорий продлили предупреждение о пожароопасности.

Подпишись на нас в Telegram.