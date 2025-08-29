В Ростовской области потушили 16 ландшафтных пожаров

В Ростовской области за сутки 28 августа потушили 15 техногенных и 16 ландшафтных пожаров, а также ликвидировали последствия трех ДТП. Статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.
Всего на местах происшествий от экстренного ведомства задействовали 408 человек и 102 единицы техники.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 29 августа. День должен пройти с переменной облачностью, без осадков. Ветер обещают северо-восточный и восточный 6−11 м/с, днем по югу порывы могут достигать 15−17 м/с. Дневная температура воздуха установится в районе +28−33 градусов. В ряде территорий продлили предупреждение о пожароопасности.
