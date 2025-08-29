В Турцию начнут чаще летать самолеты из Уфы

Авиакомпания AZUR air расширяет программу полетов из уфимского аэропорта в турецкую Анталью. С начала сентября к действующему расписанию добавится еще один еженедельный рейс, что увеличит общую частоту до семи рейсов в неделю.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, перелеты будут выполняться на современном широкофюзеляжном лайнере Boeing 767−300. Расширенное расписание будет действовать до конца октября 2025 года, а совокупное количество рейсов из уфимского аэропорта в Анталью достигнет 29 в неделю с учетом рейсов других перевозчиков.
