В Турцию начнут чаще летать самолеты из Уфы

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, перелеты будут выполняться на современном широкофюзеляжном лайнере Boeing 767−300. Расширенное расписание будет действовать до конца октября 2025 года, а совокупное количество рейсов из уфимского аэропорта в Анталью достигнет 29 в неделю с учетом рейсов других перевозчиков.