В Турцию начнут чаще летать самолеты из Уфы

Из Уфы увеличится количество авиарейсов в Анталью.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания AZUR air расширяет программу полетов из уфимского аэропорта в турецкую Анталью. С начала сентября к действующему расписанию добавится еще один еженедельный рейс, что увеличит общую частоту до семи рейсов в неделю.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, перелеты будут выполняться на современном широкофюзеляжном лайнере Boeing 767−300. Расширенное расписание будет действовать до конца октября 2025 года, а совокупное количество рейсов из уфимского аэропорта в Анталью достигнет 29 в неделю с учетом рейсов других перевозчиков.

