В Магнитогорске автомобиль сбил детей и собаку: пудель погиб, девочки в тяжелом состоянии

В Челябинской области автомобиль сбил двух девочек с собакой: животное погибло, дети в тяжелом состоянии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Магнитогорске.

По предварительное информации местной Госавтоинспекции, 52-летний мужчина управлял Lada Vesta, в районе дома 9 по проспекту Металлургов совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.

Девочки пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате школьницы 11 и 12 лет получили телесные повреждения, госпитализированы в Центр охраны материнства и детства Магнитогорска.

Впоследствии 12-летняя пострадавшая эвакуирована в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

«В тот момент дети находились на прогулке с собакой. Пудель погиб на месте», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 264. Устанавливаются все обстоятельства и очевидцы.