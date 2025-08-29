В Магнитогорске автомобиль сбил детей и собаку: пудель погиб, девочки в тяжелом состоянии

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Магнитогорске.
По предварительное информации местной Госавтоинспекции, 52-летний мужчина управлял Lada Vesta, в районе дома 9 по проспекту Металлургов совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.
Девочки пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате школьницы 11 и 12 лет получили телесные повреждения, госпитализированы в Центр охраны материнства и детства Магнитогорска.
Впоследствии 12-летняя пострадавшая эвакуирована в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.
«В тот момент дети находились на прогулке с собакой. Пудель погиб на месте», — уточнили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 264. Устанавливаются все обстоятельства и очевидцы.