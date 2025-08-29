В Магнитогорске подростки на электросамокате сбили женщину. Об этом сообщили в городском ГАИ.
ДТП произошло вечером 27 августа. 16-летняя девушка ехала с 17-летней подругой на электросамокате по тротуару на улице Завенягина. В районе дома № 5 она не справилась с управлением и наехала на 39-летнюю женщину.
Пострадавшая получила травмы. Полицейские проводят административное расследование.
В ГАИ напомнили, что аренда электросамокатов разрешена только с 18 лет. Вдвоем кататься на электросамокате запрещено. В Челябинской области проводятся профилактические мероприятия по выявлению нарушений ПДД несовершеннолетними.
Ранее сообщалось о жестком ДТП в Челябинской области. Иномарке срезало крышу.