В Магнитогорске подростки на электросамокате сбили женщину

Они не справились с управлением.

Источник: Freepik

В Магнитогорске подростки на электросамокате сбили женщину. Об этом сообщили в городском ГАИ.

ДТП произошло вечером 27 августа. 16-летняя девушка ехала с 17-летней подругой на электросамокате по тротуару на улице Завенягина. В районе дома № 5 она не справилась с управлением и наехала на 39-летнюю женщину.

Пострадавшая получила травмы. Полицейские проводят административное расследование.

В ГАИ напомнили, что аренда электросамокатов разрешена только с 18 лет. Вдвоем кататься на электросамокате запрещено. В Челябинской области проводятся профилактические мероприятия по выявлению нарушений ПДД несовершеннолетними.

Ранее сообщалось о жестком ДТП в Челябинской области. Иномарке срезало крышу.