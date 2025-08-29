Житель Канска получил судимость за вождение с поддельными правами, купленными за 70 тысяч рублей

В ГУ МВД по Красноярскому краю напомнили, что управление транспортным средством без надлежащего права управления влечет административную ответственность по статье 12.7 КоАП РФ и наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Однако изготовление и использование поддельных документов квалифицируется уже как уголовное преступление.