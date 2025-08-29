Ричмонд
Житель Канска получил судимость за вождение с поддельными правами, купленными за 70 тысяч рублей

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Канска, который управлял автомобилем с поддельным водительским удостоверением.

Как установило следствие, мужчина приобрел фальшивые права через интернет за 70 тысяч рублей, избежав обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД.

Мошенники изготовили подделку с помощью обычного цветного принтера, однако допустили критическую ошибку — указали дату рождения настоящего владельца прав с таким же номером удостоверения. Подделка была обнаружена в марте 2025 года во время проверки документов сотрудниками ГИБДД.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы. Мужчина обязан ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, не может покидать пределы Канского округа и менять место жительства без разрешения надзорных органов.

В ГУ МВД по Красноярскому краю напомнили, что управление транспортным средством без надлежащего права управления влечет административную ответственность по статье 12.7 КоАП РФ и наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Однако изготовление и использование поддельных документов квалифицируется уже как уголовное преступление.