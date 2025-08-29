Рабочего из Иркутского района осудили за кражу золота стоимостью более 668 млн

Их взяли с поличным еще в январе на Качугском тракте, прямо около села Баяндай. Суд над одним из них, 34-летним мужчиной из Иркутского района, уже состоялся. Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. В итоге ему дали условный срок — 4 года лишения свободы с испытательным сроком в три года, и еще штраф 40 тысяч рублей. Дела на его подельников еще рассматриваются.