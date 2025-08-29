Рабочего из Иркутского района осудили за кражу золота стоимостью более 668 млн

В Баяндаевском районе вынесли приговор по уголовному делу о хищении и незаконном обороте драгметаллов. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и УФСБ России по Иркутской области, трое бывших работяг с золотодобывающих приисков в Якутии решили провернуть аферу века. Они работали так называемыми доводчиками — то есть теми, у кого самородное золото прямо в руках проходит последнюю очистку.
— Вот они и придумали схему: во время своей вахты просто прятали крупинки драгоценного металла под одеждой и мелкими партиями выносили его с территории. Потом все это добро складывали в тайник где-то в лесах якутского поселка Нелькан. И так все лето 2023 года! В итоге у них скопилось больше 47 килограммов, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Они познакомились с другими такими же «предпринимателями» и в итоге собрали общую партию аж на 128 килограммов золота, а это, на минуточку, более 668 миллионов рублей! Чтобы все это перевезти, проявили чудеса изобретательности. Взять хотя бы их «Тойоту Ленд Крузер Прадо». Они переделали газобаллонное оборудование в машине и спрятали все золото туда.
Их взяли с поличным еще в январе на Качугском тракте, прямо около села Баяндай. Суд над одним из них, 34-летним мужчиной из Иркутского района, уже состоялся. Он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. В итоге ему дали условный срок — 4 года лишения свободы с испытательным сроком в три года, и еще штраф 40 тысяч рублей. Дела на его подельников еще рассматриваются.
