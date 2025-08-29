Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске задержана женщина за поджог кафе

В результате удалось установить личность подозреваемой.

Полиция раскрыла поджог заведения в центре Новосибирска, задержана 51-летняя женщина из Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 21 августа в Центральном районе города. Сообщение о возгорании поступило в полицию, после чего правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и провели видеoанализ.

В результате удалось установить личность подозреваемой. Женщина была задержана у себя дома и не смогла объяснить мотив своего поступка.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.