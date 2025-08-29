В Новосибирске задержана женщина за поджог кафе

Полиция раскрыла поджог заведения в центре Новосибирска, задержана 51-летняя женщина из Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошел 21 августа в Центральном районе города. Сообщение о возгорании поступило в полицию, после чего правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и провели видеoанализ.
В результате удалось установить личность подозреваемой. Женщина была задержана у себя дома и не смогла объяснить мотив своего поступка.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.