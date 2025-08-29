Ребёнок погиб в выгребной яме в Новосибирске

Страшная трагедия случилась в Ленинском районе в июне 2025 года. Девочка погибла в результате падения в выгребную яму на участке собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Ребёнка оставили играть во дворе без присмотра родителей. Выгребная яма оказалась плохо закрыта, в результате чего девочка угодила в неё и утонула. Теперь на скамье подсудимых окажется её отец. По версии следствия, резервуар для отходов не соответствовал требованиям строительно-технических норм.
Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Его ожидает суд.