Ребёнок погиб в выгребной яме в Новосибирске

Ребёнка оставили играть во дворе без присмотра родителей. Выгребная яма оказалась плохо закрыта, в результате чего девочка угодила в неё и утонула. Теперь на скамье подсудимых окажется её отец. По версии следствия, резервуар для отходов не соответствовал требованиям строительно-технических норм.