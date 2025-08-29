Более 1000 литров нелегального алкоголя изъяли в Ростове

В Ростове-на-Дону в ходе проверки изъяли более 1000 литров алкогольной продукции, находившейся в незаконной продаже. Об этом сообщили городские власти.
Рейд провели 28 августа в Первомайском районе донской столицы. В нем участвовали специализированные комиссии вместе с сотрудниками полиции и Росалкогольтабакконтроля.
Проверяющие выявили продажу крепких горячительных напиток без лицензии, также зафиксировали проблемы с маркировкой. Все это стало основанием для изъятия спиртного.
Подобная работа ведется постоянно. С начала года проверили уже более 170 торговых точек. Всего из незаконного оборота изъяли свыше 3300 литров алкогольной продукции.
Сообщить о фактах продажи контрафакта можно по телефону горячей линии или через официальную платформу обратной связи. Для этого потребуется авторизация через портале Госуслуги.