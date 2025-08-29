Ричмонд
Неофициально работавшая воспитательница частного садика в Уфе ударила ребенка

В Уфе судят педагога элитного детсада за избиения детей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы частного садика. Поводом послужили записи с камер наблюдения, на которых зафиксировано жестокое обращение с воспитанником.

На видеозаписи, сделанной в декабре прошлого года, видно, как во дворе элитного детского сада воспитательница грубо схватила ребенка за одежду, потащила по снегу и нанесла удар по лицу, когда мальчик начал плакать. Примечательно, что после инцидента выяснилось отсутствие официального трудоустройства у женщины в данном учреждении. Сама обвиняемая пояснила свои действия плохим настроением в тот день.

Сейчас уголовное дело против уфимки передано в суд.

