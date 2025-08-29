Неофициально работавшая воспитательница частного садика в Уфе ударила ребенка

На видеозаписи, сделанной в декабре прошлого года, видно, как во дворе элитного детского сада воспитательница грубо схватила ребенка за одежду, потащила по снегу и нанесла удар по лицу, когда мальчик начал плакать. Примечательно, что после инцидента выяснилось отсутствие официального трудоустройства у женщины в данном учреждении. Сама обвиняемая пояснила свои действия плохим настроением в тот день.