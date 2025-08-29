Застройщик в Иркутске обвиняется в мошенничестве на 47 млн рублей

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обманул жителей при строительстве жилых домов. Следствие установило, что застройщик заключал договоры подряда, получал деньги и не выполнял обязательств. Ущерб от его действий превысил 47 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области.
По данным полиции, подозреваемый после получения средств либо вовсе не приступал к строительству, либо возводил дома, непригодные для проживания. Потерпевшими стали жители Иркутска, Ангарска и Иркутского района. Сумма ущерба по каждому эпизоду составила от 4 до 7 млн рублей.
Следователем городского управления полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения»).
В прокуратуру Иркутской области поступили многочисленные обращения граждан о нарушении их прав при заключении договоров. Надзорное ведомство взяло ход и результаты расследования на контроль. Там отметили, что доводам обращений будет дана всесторонняя оценка, и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.