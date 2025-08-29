Застройщик в Иркутске обвиняется в мошенничестве на 47 млн рублей

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который обманул жителей при строительстве жилых домов. Следствие установило, что застройщик заключал договоры подряда, получал деньги и не выполнял обязательств. Ущерб от его действий превысил 47 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области.