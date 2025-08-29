Два человека пострадали в массовой аварии под Воронежем

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Geely при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 45-летнего воронежца. В результате столкновения автомобиль BMW задел еще два транспортных средства — Mercedes и ГАЗ, после чего съехал в кювет и перевернулся.