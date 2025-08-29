Ричмонд
Два человека пострадали в массовой аварии под Воронежем

На трассе «М4 Дон — Малая Приваловка — граница Липецкой области» столкнулись Geely, Mercedes, ГАЗ и BMW.

Источник: Комсомольская правда

В Новоусманском районе Воронежской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Инцидент случился 28 августа примерно в 15:00 на 25-м километре автодороги «М4 Дон — Малая Приваловка — граница Липецкой области». Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 29 августа.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля Geely при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 45-летнего воронежца. В результате столкновения автомобиль BMW задел еще два транспортных средства — Mercedes и ГАЗ, после чего съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадали водитель и 50-летняя пассажирка BMW, которые были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.