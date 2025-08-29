Ричмонд
На Кубани в ДТП пострадали двое мопедистов

Водителей мопедов, попавших в ДТП в Гулькевичском районе, госпитализировали.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани в ДТП пострадали двое мопедистов. Авария произошла на автодороге г. Гулькевичи-ст. Скобелевская в Гулькевичском районе вечером 28 августа.

Предварительно, 17-летний парень, управляя мопедом «Альфа», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с таким же транспортным средством. В результате оба водителя пострадали.

«Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что один человек погиб и двое получили травмы в массовой аварии в Успенском районе.