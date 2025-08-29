На Кубани в ДТП пострадали двое мопедистов. Авария произошла на автодороге г. Гулькевичи-ст. Скобелевская в Гулькевичском районе вечером 28 августа.
Предварительно, 17-летний парень, управляя мопедом «Альфа», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с таким же транспортным средством. В результате оба водителя пострадали.
«Они с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
