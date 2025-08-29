Экс-депутата Заксобрания Приморья экстренно увезли в больницу после ареста

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 августа у кафе «Терраса» в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку. Пострадал житель Уссурийска. Он ранил одного из нападавших ножом в ногу и уехал со своей женой. Через некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину этого мужчины и продолжили его избивать. Он сумел сбежать, и тогда группа нападавших похитила его супругу, чтобы узнать его местонахождение. Женщину удерживали в машине, но ей удалось скрыться.