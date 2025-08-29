Экс-депутата Заксобрания Приморья экстренно увезли в больницу после ареста

Как стало известно ИА PrimaMedia, бывшего депутата Законодательного собрания Приморья от Находки Руслана Маноконова, арестованного по обвинению в похищении женщины и хулиганстве, срочно госпитализировали в неотложную кардиологию сразу после судебного заседания. Его адвокат Дмитрий Миненков сообщил агентству, что в связи со следственными действиями его подзащитному не удалось соблюдать строгие медицинские рекомендации после перенесенной травмы.
По его словам, господин Маноконов во время предполагаемого преступления находился без сознания. Защита обжаловала решение о помещении экс-политика под стражу.
Как сообщил адвокат экс-депутата, в органы не подавалось заявлений сторонами конфликта, и, по его оценке, причастность Маноконова к инкриминируемым деяниям на данный момент однозначно не доказана.
— Претензий нет ни к Руслану Александровичу, ни, тем более, у него к кому-либо. По уголовному делу потерпевших вообще нет, а само обвинение крайне сжато, — сказал Дмитрий Миненков корр. ИА PrimaMedia.
— Получив травму, Руслан Александрович был экстренно доставлен в больницу в бессознательном и жизнеугрожающем состоянии, что вообще исключало возможность совершать какие-то действия, — пояснил защитник.
Неделю назад экс-депутат был выписан из больницы с настоятельными рекомендациями соблюдать полный покой в домашних условиях. По словам защитника, врачи предупреждали о серьезных рисках: возможности тромбоза артерии, разрыва бедренной артерии и высокой вероятности тромбоэмболии.
Однако несоблюдение Маноконовым медицинских предписаний на фоне следственных действий привело к ухудшению состояния здоровья обвиняемого.
— Руслан Александрович сразу после судебного заседания экстренно доставлен в отделение неотложной кардиологии, — сообщил защитник.
Адвокат также отметил, что, по его мнению, невозможно получение необходимой медицинской помощи в условиях следственного изолятора.
Защита не согласилась с избранной мерой пресечения в виде заключения под стражу. По словам адвоката, апелляционная жалоба уже подана в вышестоящую инстанцию.
Экс-депутату краевого парламента предъявлено обвинение по статьям 213 и 126 УК РФ — хулиганство и похищение человека. Но с учетом оценки обвинения и его конкретизации, сказать, какие именно претензии у органов, защитник затрудняется.
Напомним, суд арестовал 28 августа Руслана Маноконова на два месяца. Его вместе с предполагаемыми соучастниками подозревают похищении супруги мужчины, с которым у них случился конфликт в районе кафе «Терраса» в микрорайоне Находки Ливадия.
По одной версии, озвученной осведомленными источниками, инцидент начался с того, что один из буйных посетителей кафе вел себя вызывающе, и господин Маноконов сделал ему замечание. В ответ он получил ножевое ранение, как позже уточнила полиция, в бедро. По данному инциденту полицейские вели проверку. Экс-депутат оказался в реанимации и был прооперирован. После выписки из больницы он стал фигурантом уголовного дела.
По версии следствия, в ночь со 2 на 3 августа у кафе «Терраса» в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку. Пострадал житель Уссурийска. Он ранил одного из нападавших ножом в ногу и уехал со своей женой. Через некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину этого мужчины и продолжили его избивать. Он сумел сбежать, и тогда группа нападавших похитила его супругу, чтобы узнать его местонахождение. Женщину удерживали в машине, но ей удалось скрыться.