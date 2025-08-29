В Ростовской области из-за неисправной проводки выгорел дом пожилой женщины

В хуторе Калмыково Ростовской области пожар, вспыхнувший из-за неисправной проводки, повредил дом пожилой женщины. Она успела спастись, но сама постройка сгорела, рассказали в ГУ МЧС России по донскому региону.
Пожар произошел 28 августа. Предварительно, огонь сначала загорелась хозяйственная постройка, а затем пламя быстро перекинулось на кровлю частного жилого дома. 76-летняя хозяйка дома вовремя заметила возгорание, она успела выйти на улицу вызвать пожарных.
Пострадавших не было. Для тушения 82 кв. метров задействовали десять пожарных, использовалось три единицы техники. Огонь был оперативно ликвидирован.
По информации дознавателя МЧС, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Спасатели напоминают: хозяева должны регулярно проверять состояние проводки в доме, также нельзя оставлять без присмотра работающие электроприборы. При обнаружении любых неисправностей следует обращаться к опытным специалистам, которые смогут провести качественный ремонт.
Подпишись на нас в Telegram.