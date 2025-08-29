В Башкирии женщину осудили за неуплату алиментов

Кушнаренковский районный суд Башкирии признал виновной 31-летнюю местную жительницу в неуплате алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Установлено, что женщина была лишена родительских прав и обязана выплачивать алименты в размере половины заработка и всех видов дохода. Кроме того, ранее она получила 30 часов обязательных работ за аналогичное нарушение, однако наказание не исполнила.
Общая сумма задолженности составила более 800 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая полностью согласилась с предъявленным обвинением.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.