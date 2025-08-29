За ограбление и избиение собственной матери жительница Башкирии осуждена условно

Октябрьский городской суд вынес обвинительный приговор 30-летней жительнице Башкирии, признанной виновной в ограблении собственной матери. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, преступление было совершено в мае 2025 года вместе с мужем уфимки.
Пара, воспользовавшись доверием пожилой женщины, проникла в ее квартиру, где мужчина связал потерпевшую и избил ее, а дочь закрыла ей рот кляпом и нанесла не менее двадцати ударов по лицу. В беспомощном состоянии жертва была вынуждена сообщить пароль от телефона, с помощью которого уфимские Бонни и Клайд оплатили товары на маркетплейсе на сумму более 67 тысяч рублей.
Суд назначил виновной четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком, а дело в отношении её мужа было выделено в отдельное производство.
