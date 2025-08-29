Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте

Женщина неожиданно выбежала на дорогу.

В Шымкенте сотрудник полиции совершил наезд на женщину, в результате чего она погибла. Инцидент произошёл вечером 28 августа на улице Желтоксан, передаёт BAQ.KZ.

По данным департамента полиции, женщина внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

«По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено: он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим», — отметили в ДП региона.

По факту ДТП начато досудебное расследование.