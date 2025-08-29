Рабочий за два года украл со стройки М-12 имущество на сумму более 1 млн рублей

Вместе со службой безопасности организации полицейские установили подозреваемого в краже — 43-летнего наемного работника. У него изъяли запорные устройства, а также иное имущество, похищенное со стройплощадки. Следствие полагает, что в 2023/24 годах фигурант также похитил со стройки пластиковую гофру, металлические уголки, битумные ленты и георешетки.