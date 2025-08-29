Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туманы и заморозки ожидаются в Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о ночных заморозках до −1 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Башкирии предупредили о вероятности ночных заморозков в восточных районах региона. Согласно прогнозу, температура воздуха и поверхности почвы в этих местах может опуститься до −1 градуса. В остальных частях республики ночные показатели составят от ч+4 до +9 градусов.

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается переменная облачность, временами возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Отдельную опасность представляет туман, который может образоваться на автомобильных дорогах в ночные и утренние часы, снижая видимость до пятисот метров и менее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.