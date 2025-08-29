Туманы и заморозки ожидаются в Башкирии

В МЧС Башкирии предупредили о вероятности ночных заморозков в восточных районах региона. Согласно прогнозу, температура воздуха и поверхности почвы в этих местах может опуститься до −1 градуса. В остальных частях республики ночные показатели составят от ч+4 до +9 градусов.
В ближайшие сутки в Башкирии ожидается переменная облачность, временами возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Отдельную опасность представляет туман, который может образоваться на автомобильных дорогах в ночные и утренние часы, снижая видимость до пятисот метров и менее.
