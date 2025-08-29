Ричмонд
Массовое ДТП с участием КамАЗа и иномарки парализовало движение на улице Свердловской в Красноярске

Крупная авария с участием грузового КамАЗа и легкового автомобиля Toyota стала причиной масштабной пробки на улице Свердловской в Красноярске.

Дорожный затор протяженностью более 3 километров образовался утром в четверг и растянулся от остановки «Художественное училище» до подъезда к Николаевскому мосту.

По предварительной информации ГИБДД, столкновение произошло в ночное время. Водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудникам дорожно-патрульной службы потребовалось несколько часов для полного устранения последствий аварии и восстановления движения. К утру проезжая часть была полностью расчищена, транспортный поток нормализован.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств и возможные нарушения правил дорожного движения. Окончательные выводы о причинах ДТП будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.