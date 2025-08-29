Ричмонд
ЧП в психбольнице: Солдата срочной службы Национальной армии Молдовы разыскивает полиция — он сбежал из Костюжен

Речь идёт о 19-летнем молодом человеке, который был госпитализирован в медицинское учреждение для прохождения психиатрической экспертизы.

Источник: соцсети

Солдата срочной службы Национальной армии разыскивает полиция после того, как он сбежал из Клинической психиатрической больницы «Кодру».

По данным источников, речь идёт о 19-летнем молодом человеке, который был госпитализирован в медицинское учреждение 19 августа для прохождения психиатрической экспертизы, сообщает pulsmedia.md.

Накануне вечером, около 18:00, к военнослужащему пришла мать, с которой он вышел во двор, однако обратно не вернулся. Телефон матери был отключён.

О побеге военнослужащего полиция была уведомлена, примерно, в 21:30 28 августа.