Мошенники отправляют красноярцам письма от имени ГАИ

Для убедительности мошенники прикладывают к письму файл, который очень похож на настоящее постановление. В нем могут быть указаны реальное имя человека и номер его автомобиля — их преступники находят во взломанных базах данных. Чтобы избежать проблем, не стоит переходить по ссылкам из писем.