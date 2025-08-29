Мошенники отправляют красноярцам письма от имени ГАИ

Многие водители начали получать по электронной почте и в мессенджерах сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Для оплаты нужно срочно перейти по ссылке. Если по ней кликнуть, гаджет заражается вирусом. Либо человек попадает на фишинговый сайт, который ворует данные банковских карт. Об этой схеме сообщает МВД.
Для убедительности мошенники прикладывают к письму файл, который очень похож на настоящее постановление. В нем могут быть указаны реальное имя человека и номер его автомобиля — их преступники находят во взломанных базах данных. Чтобы избежать проблем, не стоит переходить по ссылкам из писем.
«Если вы получили уведомление о штрафе на электронную почту, например от Госуслуг, важно убедиться, что письмо пришло именно от госпортала. Быстро проверить, есть ли штраф на самом деле, можно на сайте ГАИ по номеру машины и СТС», — гласит информация на портале «Финансовая культура».
Напомним, ранее специалисты Центробанка попросили жителей Красноярска и края не связываться с черными кредиторами, которые называют себя криптоМФО.