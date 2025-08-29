В Иркутске пьяный водитель «Тойоты» на скорости сбил 16-летнюю девушку

В Иркутске произошла авария, в которой пострадала 16-летняя девушка. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП — водитель «Тойоты Саксид», сдавая назад, на скорости сбивает пешехода, переходящего дорогу. После он врезается в припаркованный «Форд Фокус».
Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, случилось все 27 августа в 19:40 в районе дома № 13 на улице Помяловского. Дорожные полицейские немедленно выехали на место, где выяснилось, что 35-летний виновник аварии был пьян — алкотестер показал что уровень спиртного в крови превышает норму в два раза.
— Пострадавшая девушка получила множественные травмы, сейчас находится под наблюдением врачей. В это время автомобиль поместили на специализированную штрафстоянку, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего, прокуратура контролирует проверку. Водителей просят на садиться за руль в состоянии опьянения — это может быть смертельно опасно, причем как для них, так и для других участников дорожного движения.
