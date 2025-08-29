В Иркутске пьяный водитель «Тойоты» на скорости сбил 16-летнюю девушку

Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, случилось все 27 августа в 19:40 в районе дома № 13 на улице Помяловского. Дорожные полицейские немедленно выехали на место, где выяснилось, что 35-летний виновник аварии был пьян — алкотестер показал что уровень спиртного в крови превышает норму в два раза.