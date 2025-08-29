Пожилой житель Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей

О произошедшем полиции накануне рассказал сосед потерпевшего. Житель дома № 28 по Вокзальному шоссе в поселке Парголово позже поделился с полицейскими, как все произошло.
Неизвестный позвонил пенсионеру и сообщил, что необходимо передать денежные средства для поимки неких преступников. Житель Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали поставщиков SIM-карт зарубежным телефонным мошенникам.