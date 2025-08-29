Более 3,5 тонны снарядов подняли со дна Ладожского озера

Специалисты МЧС России завершили масштабную операцию по очистке акватории Ладожского озера от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За период проведения работ водолазы совершили 133 спуска, проведя под водой более 140 часов. В результате было обнаружено и обезврежено свыше 260 единиц опасных находок общим весом более 3,5 тонны.
— Боеприпасы, пролежавшие на дне озера более 75 лет, представляли серьезную угрозу из-за возможной детонации при механическом воздействии и химического загрязнения акватории вследствие коррозии корпусов, — рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
Проведенные работы значительно повысили безопасность судоходства и рыболовства в регионе. Обезвреживание такого количества взрывоопасных предметов исключило риски для жизни и здоровья рыбаков, экипажей судов и местных жителей, а также предотвратило возможное загрязнение уникальной экосистемы Ладожского озера.