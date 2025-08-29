Более 3,5 тонны снарядов подняли со дна Ладожского озера

Специалисты МЧС России завершили масштабную операцию по очистке акватории Ладожского озера от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За период проведения работ водолазы совершили 133 спуска, проведя под водой более 140 часов. В результате было обнаружено и обезврежено свыше 260 единиц опасных находок общим весом более 3,5 тонны.