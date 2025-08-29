Ричмонд
В Ростове загорелся камыш на площади в 200 кв. метров

Тушение камышей продолжается, но открытое пламя уже ликвидировали.

Источник: Комсомольская правда

Днем 29 августа в Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади в 200 кв. метров. К этому моменту открытое пламя уже ликвидировали, сообщают в ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Точного адреса пока нет, горение зафиксировали в районе реки Темерник. Информация поступила в 11:16, пожар удалось локализовать в 11:38, в 12:01 объявили ликвидацию открытого горения, — прокомментировали в ведомстве.

На месте происшествия от МЧС задействовали 16 человек и четыре единицы техники.

Добавим, в соцсетях очевидцы сообщали о горении «в районе улицы Республиканской». Идет ли речь об одном и том же возгорании, неясно.

