В Ростове загорелся камыш на площади в 200 кв. метров

Днем 29 августа в Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади в 200 кв. метров. К этому моменту открытое пламя уже ликвидировали, сообщают в ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Точного адреса пока нет, горение зафиксировали в районе реки Темерник. Информация поступила в 11:16, пожар удалось локализовать в 11:38, в 12:01 объявили ликвидацию открытого горения, — прокомментировали в ведомстве.
На месте происшествия от МЧС задействовали 16 человек и четыре единицы техники.
Добавим, в соцсетях очевидцы сообщали о горении «в районе улицы Республиканской». Идет ли речь об одном и том же возгорании, неясно.
