В Башкирии намерены снизить оплату за коммунальные услуги

В Башкирии рассматривают возможность позволить жителям «умных» домов сокращать расходы на электроэнергию за счет использования солнечных панелей. Инициатива, выдвинутая министерством строительства республики, предполагает внесение изменений в федеральное законодательство. Ключевое предложение заключается в том, чтобы излишки энергии, вырабатываемые солнечными батареями, установленными на многоквартирных домах, засчитывались в счет индивидуального потребления жильцов, а не только направлялись на общедомовые нужды.