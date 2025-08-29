В Башкирии намерены снизить оплату за коммунальные услуги

В Башкирии рассматривают возможность позволить жителям «умных» домов сокращать расходы на электроэнергию за счет использования солнечных панелей. Инициатива, выдвинутая министерством строительства республики, предполагает внесение изменений в федеральное законодательство. Ключевое предложение заключается в том, чтобы излишки энергии, вырабатываемые солнечными батареями, установленными на многоквартирных домах, засчитывались в счет индивидуального потребления жильцов, а не только направлялись на общедомовые нужды.
Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов пояснил, что действующие нормативные акты не позволяют в полной мере использовать потенциал солнечных электростанций на жилых зданиях. Свое предложение он озвучил на примере жилого комплекса «Умный дом Гелиос» в Уфе, где фотоэлектрические панели интегрированы непосредственно в фасад.
Для продвижения инициативы создана рабочая группа, которая займется разработкой необходимых поправок в законодательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.