В Челябинске в магазин ворвался разбойник с кухонным топориком

Все произошло в Тракторозаводском районе.
Там в полицию поступило сообщение из магазина, расположенного на улице Артиллерийская. Продавец рассказала, что неизвестный, угрожая кухонным топориком, похитил деньги из кассового аппарата, после чего скрылся. Ущерб составила 10 тыс. рублей.
К раскрытию дерзкого нападения были подключены оперативники городского УМВД.
В ходе проведения комплекса спецмероприятий они установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1976 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 (разбой). Фигурант в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.