В Челябинске в магазин ворвался разбойник с кухонным топориком

Там в полицию поступило сообщение из магазина, расположенного на улице Артиллерийская. Продавец рассказала, что неизвестный, угрожая кухонным топориком, похитил деньги из кассового аппарата, после чего скрылся. Ущерб составила 10 тыс. рублей.