Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске в магазин ворвался разбойник с кухонным топориком

В Челябинске в магазин ворвался разбойник с кухонным топориком, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Все произошло в Тракторозаводском районе.

Там в полицию поступило сообщение из магазина, расположенного на улице Артиллерийская. Продавец рассказала, что неизвестный, угрожая кухонным топориком, похитил деньги из кассового аппарата, после чего скрылся. Ущерб составила 10 тыс. рублей.

К раскрытию дерзкого нападения были подключены оперативники городского УМВД.

В ходе проведения комплекса спецмероприятий они установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 1976 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 (разбой). Фигурант в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.