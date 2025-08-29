Под Калининградом столкнулись рейсовый автобус и грузовик

«Региональная Госавтоинспекция информирует, что 29 августа в районе 10:30 (11:30 мск — прим. ТАСС) в поселке Рассвет Гурьевского района произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля “Камаз”. В результате дорожного происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении областного УМВД.