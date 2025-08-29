Под Калининградом столкнулись рейсовый автобус и грузовик

«Региональная Госавтоинспекция информирует, что 29 августа в районе 10:30 (11:30 мск — прим. ТАСС) в поселке Рассвет Гурьевского района произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля “Камаз”. В результате дорожного происшествия есть пострадавшие», — говорится в сообщении областного УМВД.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, предварительно, речь идет о трех пострадавших, информация уточняется.
«В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия», — отмечает пресс-служба.
В связи с загруженностью автодороги и возможным частичным перекрытием проезжей части Госавтоинспекция рекомендует использовать альтернативные маршруты движения.