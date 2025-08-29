На Чуйском тракте в ДТП с грузовиком погиб водитель катафалка

«Водитель-мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Scania в составе с полуприцепом, двигался со стороны г. Барнаула в направлении г. Новосибирска. По предварительной информации, на 61-м км автодороги Р-256 “Чуйский тракт” выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя-мужчины 1959 года рождения», — сказано в сообщении.