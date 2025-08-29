Ричмонд
На Чуйском тракте в ДТП с грузовиком погиб водитель катафалка

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Микроавтобус и грузовик столкнулись на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, дорогу перекрыли, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«Водитель-мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Scania в составе с полуприцепом, двигался со стороны г. Барнаула в направлении г. Новосибирска. По предварительной информации, на 61-м км автодороги Р-256 “Чуйский тракт” выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя-мужчины 1959 года рождения», — сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz погиб на месте происшествия, пассажиры автомобиля Mercedes-Benz — двое мужчин 1980 и 1974 г. р. — с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Трасса Р-256 «Чуйский тракт» перекрыта, организован объезд через ст. Ложок.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, грузовик столкнулся с автомобилем ритуальной службы. Водителю большегруза оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался. С трассы эвакуируют поврежденные автомобили.