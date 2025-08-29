Ричмонд
В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Конверт с тремя патронами, адресованный заместителю председателя правительства и министру внутренних дел Ивице Дачичу, был обнаружен в здании правительства Сербии. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики.

Источник: Reuters

По данным ведомства, отправление было сдано 26 августа в отделении «Почты Сербии» в городе Пожаревац.

«Полиция установила и обнаружила лицо, которое передало отправление, работа по выяснению всех обстоятельств инцидента продолжается. МВД предпринимает все предусмотренные законом меры и действия для защиты безопасности граждан и органов Республики Сербия», — говорится в заявлении.

Инцидент с угрозой по почте произошел на фоне продолжающейся напряженной внутриполитической обстановки в Сербии. В последние недели в некоторых городах страны проходят массовые протесты студентов и оппозиции, которые неоднократно перерастали в столкновения с полицией. Участники акций пытались прорвать кордоны, использовали камни, пиротехнику и другие предметы против сил правопорядка.

Правоохранительные органы в ответ усилили меры безопасности. За последние дни полиция задержала нескольких участников беспорядков в Нови-Саде, включая одного из местных лидеров протестного движения. Сербские власти заявляют, что действия радикально настроенных демонстрантов представляют угрозу конституционному порядку, и предупреждают о последствиях для всех, кто прибегает к насилию.