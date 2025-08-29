В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВД

Инцидент с угрозой по почте произошел на фоне продолжающейся напряженной внутриполитической обстановки в Сербии. В последние недели в некоторых городах страны проходят массовые протесты студентов и оппозиции, которые неоднократно перерастали в столкновения с полицией. Участники акций пытались прорвать кордоны, использовали камни, пиротехнику и другие предметы против сил правопорядка.