Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок пострадал в аквапарке Актау

Шестилетняя девочка травмировалась во время отдыха в аквапарке Актау. По словам ее матери, поданы заявления в полицию и администрацию парка, однако никаких результатов пока нет, передает Lada.kz.

Источник: lada.kz

Жительница Актау Инара Байрамова рассказала, что 26 августа отдыхала со своей шестилетней дочерью в аквапарке, где ее ребенок и получил травму.

«Два пальца моей дочери застряли в отверстиях сломанной сливной решетки, когда она бежала к бассейну. Сначала была лишь содрана кожа, но дома у ребенка начались сильные боли и поднялась температура. При осмотре я заметила, что палец опух, и мы сразу отправились в больницу», — рассказала женщина.

В больнице после проведения рентгеновского обследования у ребенка выявили перелом четвертой фаланги пальца на левой ноге. Инара Байрамова обратилась с заявлением в полицию и администрацию аквапарка.

«В аквапарке у меня лишь уточнили подробности происшествия, попросили предоставить ваучер и пожелали скорейшего выздоровления, на этом все закончилось. Из полиции тоже приходили, проверили условия, в которых живет ребенок, и уточнили, действительно ли травма была получена именно в аквапарке, а не дома. И посоветовали обратиться в акимат», — рассказала женщина.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что данное дело передали в Палату предпринимателей для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.