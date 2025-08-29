Ребенок пострадал в аквапарке Актау

Жительница Актау Инара Байрамова рассказала, что 26 августа отдыхала со своей шестилетней дочерью в аквапарке, где ее ребенок и получил травму.
«Два пальца моей дочери застряли в отверстиях сломанной сливной решетки, когда она бежала к бассейну. Сначала была лишь содрана кожа, но дома у ребенка начались сильные боли и поднялась температура. При осмотре я заметила, что палец опух, и мы сразу отправились в больницу», — рассказала женщина.
В больнице после проведения рентгеновского обследования у ребенка выявили перелом четвертой фаланги пальца на левой ноге. Инара Байрамова обратилась с заявлением в полицию и администрацию аквапарка.
«В аквапарке у меня лишь уточнили подробности происшествия, попросили предоставить ваучер и пожелали скорейшего выздоровления, на этом все закончилось. Из полиции тоже приходили, проверили условия, в которых живет ребенок, и уточнили, действительно ли травма была получена именно в аквапарке, а не дома. И посоветовали обратиться в акимат», — рассказала женщина.
В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что данное дело передали в Палату предпринимателей для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.