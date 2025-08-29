Вечером 27 августа в центре Кишинёва, пока на главной площади шёл концерт по случаю Дня независимости, а Санду, Мерц, Туск и Макрон рассказывали, что всё хорошо, был жестоко избит и ограблен гражданин Бельгии, приехавший Молдову в целях открытия бизнеса.
Мужчину пытались ударить кухонным ножом, чтобы ограбить.
Якобы он повёлся на приглашение девушек, затащивших его в кафе, где ему подмешали в алкоголь психотропный препарат. После чего иностранца в бессознательном состоянии унесли из заведения и ограбили, попытавшись затем и убить.
Обнаружили бельгийца по геолокации телефона у Театра оперы и балета, лежащим с проломленной головой в луже крови.
Что скажет полиция? О каких-либо происшествиях такого характера 27 августа не сообщали. Сообщали, что отражены политические атаки на лучшую власть на свете, пока бельгийца чуть не убили, пишет romania_ru.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.
Associazione Liberamente Umani обратилась к Майе Санду, Дорину Речану, Европейскому парламенту и ООН (далее…).
Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.
Наличные или банк — где выгоднее хранить деньги (далее…).
Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.
В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье (далее…).