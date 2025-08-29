Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока в День Независимости полиция повсюду искала врагов Санду, гражданина Бельгии ограбили и чуть не убили рядом с президентурой: Иностранец приехал в Молдову, чтобы открыть бизнес

Обнаружили бельгийца по геолокации телефона у Театра оперы и балета, лежащим с проломленной головой в луже крови.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 августа в центре Кишинёва, пока на главной площади шёл концерт по случаю Дня независимости, а Санду, Мерц, Туск и Макрон рассказывали, что всё хорошо, был жестоко избит и ограблен гражданин Бельгии, приехавший Молдову в целях открытия бизнеса.

Мужчину пытались ударить кухонным ножом, чтобы ограбить.

Якобы он повёлся на приглашение девушек, затащивших его в кафе, где ему подмешали в алкоголь психотропный препарат. После чего иностранца в бессознательном состоянии унесли из заведения и ограбили, попытавшись затем и убить.

Обнаружили бельгийца по геолокации телефона у Театра оперы и балета, лежащим с проломленной головой в луже крови.

Что скажет полиция? О каких-либо происшествиях такого характера 27 августа не сообщали. Сообщали, что отражены политические атаки на лучшую власть на свете, пока бельгийца чуть не убили, пишет romania_ru.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.

Associazione Liberamente Umani обратилась к Майе Санду, Дорину Речану, Европейскому парламенту и ООН (далее…).

Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.

Наличные или банк — где выгоднее хранить деньги (далее…).

Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.

В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше