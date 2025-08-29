«За содеянное — стыдно»: экс-глава отдела налоговой в Казани получил 10 лет колонии

«Я осознаю, что эти действия были неправильными и нанесли вред как государству, так и доверию граждан к налоговой системе. Мне глубоко стыдно за то, что я, занимая должность начальника отдела, завладел денежными средствами Сафиуллиной. Я понимаю, что подвел не только себя, но и свою семью, коллег, а также тех, кто доверял мне как государственному служащему. Осознаю, что мои действия не соответствовали тем принципам честности и ответственности, которые должны быть присущи человеку на моей должности. Я не выполнил своего долга перед обществом и государством, и за это мне искренне жаль», — говорил он.